Метеоновости
В ближайшие дни на реках будет преобладать спад уровней воды
По состоянию на 25 мая на большинстве рек страны наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-9 см. Рост уровней воды с интенсивностью в основном 1-5 см за сутки отмечается на Западной Двине на участке Сураж – Полоцк, Припяти у г. Пинск, а также некоторых малых реках.
Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Немане у г. Гродно, Березине у г. Бобруйск и Соже у г. Славгород.
Температура воды в реках и водоемах составляет 9,0-15°С.
В ближайшие дни на реках будет преобладать спад уровней воды, в результате чего на Днепре у г. Могилев ухудшатся условия для работы речного транспорта.
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▪ Опубликовано 25.05.20 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35097
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