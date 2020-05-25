В ближайшие дни на реках будет преобладать спад уровней воды

По состоянию на 25 мая на большинстве рек страны наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-9 см. Рост уровней воды с интенсивностью в основном 1-5 см за сутки отмечается на Западной Двине на участке Сураж – Полоцк, Припяти у г. Пинск, а также некоторых малых реках.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Немане у г. Гродно, Березине у г. Бобруйск и Соже у г. Славгород.

Температура воды в реках и водоемах составляет 9,0-15°С.

В ближайшие дни на реках будет преобладать спад уровней воды, в результате чего на Днепре у г. Могилев ухудшатся условия для работы речного транспорта.