Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 25 мая Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер неустойчивый слабый до умеренного, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +13.. +19°C. В Минске: Облачно с прояснениями. Кратковременные дожди (вероятность осадков 70-80%), возможна гроза. Ветер неустойчивый слабый до умеренного. Температура воздуха утром +9..+11 °С, днем +14..+16 °С, вечером +10..+12 °С.

Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 25 мая»

▪ Опубликовано 25.05.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35094 | Новости в RSS.

▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 25 мая».