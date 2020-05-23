Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 23 мая Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь местами по востоку страны небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха максимальная днем от +10°C по востоку до +19°C по западу республики. В Минске переменная облачность. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10 %). Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха утром +5..+8°C, днем +14..+16°C, вечером +9..+11°C.

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▪ Опубликовано 23.05.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35089 | Новости в RSS.

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