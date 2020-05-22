Прогноз погоды по Беларуси на 23 - 25 мая

23 мая погодные условия Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по востоку страны скажется влияние малоактивного фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по востоку страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, местами ожидаются заморозки 0..-2°С, максимальная днем составит от +10°С по востоку до +19°С по западу республики. Атмосферное давление будет слабо расти.

24 мая в ночные часы республика в основном будет находиться в области повышенного атмосферного давления, утром и днем скажется влияние фронтальной системы, смещающейся с Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по западу, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ветер южный, юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Ночью на большей части территории республики ожидаются заморозки 0..-3°С, местами температура воздуха составит +1..+8°С; максимальная днем +10..+17°С.

25 мая погоду в республике будут определять атмосферные фронты и неустойчивые воздушные массы, поступающие с Западной Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, в дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Ночью и утром слабый туман. Ветер юго-западный, западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+9°С, максимальная днем +12..+19°С.