Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 22 мая Преобладание облачной погоды. На большей части территории пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный, северный умеренный до порывистого. Максимальная температура воздуха +7.. +13 °С. В Минске: преобладание облачной погоды. Кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%). Ветер северо-западный, северный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром +4..+6 °С, днем +9..+11 °С, вечером +6..+8 °С.

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▪ Опубликовано 22.05.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35083 | Новости в RSS.

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