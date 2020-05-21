Прогноз погоды по Беларуси на 22 - 24 мая

22 мая республика будет находиться под влиянием малоактивных атмосферных фронтов и холодных воздушных масс, поступающих с севера Европы. Преобладание облачной погоды. На большей части территории кратковременные дожди, ночью местами возможен мокрый снег. Ветер северо-западный, северный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, максимальная днем +7..+13°С. Атмосферное давление будет слабо расти.

23 мая республика будет находиться под влиянием малоактивных атмосферных фронтов и холодных воздушных масс, поступающих с севера Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром местами по юго-востоку республики кратковременные дожди. Ветер ночью северный, днем с переходом на южный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, по западу заморозки до 0..-3°С; максимальная днем от +10°С по востоку до +20°С по юго-западу страны.

24 мая погоду в республике будет определять преимущественно фронтальная система, смещающаяся с Западной Европы. Облачно с прояснениями. Ночью по западной половине, днем на большей части территории республики кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, по западу +7..+9°С, по востоку заморозки до 0..-3°С; максимальная днем +10..+17°С.