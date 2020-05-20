Прогноз погоды по Беларуси на 21 - 23 мая

21 мая ночью погоду в Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, утром и днем скажется влияние атмосферных фронтов. Ночью ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Утром и днем увеличение облачности, на большей части территории дожди. Ветер северо-западный умеренный, утром и днем порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+5°С, в отдельных районах заморозки 0..-2°С, максимальная днем +6..+12°С, в южных районах +13..+15°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

22 мая республика будет находиться под влиянием малоактивных атмосферных фронтов и холодных воздушных масс, перемещающихся с Баренцева моря. Облачная с прояснениями погода. На большей части территории республики кратковременные дожди, ночью возможен мокрый снег. Ветер северный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, максимальная днем +7..+14°С.

23 мая большая часть страны окажется в области повышенного атмосферного давления, лишь в ночные и утренние часы по крайнему юго-востоку республики еще скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром местами по юго-востоку небольшие кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Ветер ночью северный, днем с переходом на южный умеренный. Ночью на большей части заморозки 0..-3°С, местами минимальная температура воздуха +1..+5°С, максимальная днем от +11°С по востоку до +19°С по западу.