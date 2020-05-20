Метеоновости
В ближайшие дни температура воды существенно не изменится
По состоянию на 20 мая рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-10 см отмечается на Немане, Западной Двине у г. Улла, Днепре на участке Жлобин – Лоев, Соже у г. Гомель и Припяти на участке Пинск – Черничи. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Вилии и Березине наблюдается спад уровней воды с интенсивностью 1-29 см за сутки.
Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдаются на Немане у г. Гродно, Березине у г. Бобруйск и Соже у г. Славгород.
Температура воды в реках и водоемах составляет 8,6-14°С.
В ближайшие дни на реках страны будут наблюдаться колебания уровней воды, температура воды существенно не изменится.
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▪ Опубликовано 20.05.20 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35076
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