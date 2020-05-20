В ближайшие дни температура воды существенно не изменится

По состоянию на 20 мая рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-10 см отмечается на Немане, Западной Двине у г. Улла, Днепре на участке Жлобин – Лоев, Соже у г. Гомель и Припяти на участке Пинск – Черничи. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Вилии и Березине наблюдается спад уровней воды с интенсивностью 1-29 см за сутки.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдаются на Немане у г. Гродно, Березине у г. Бобруйск и Соже у г. Славгород.

Температура воды в реках и водоемах составляет 8,6-14°С.

В ближайшие дни на реках страны будут наблюдаться колебания уровней воды, температура воды существенно не изменится.