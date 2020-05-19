Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на 20 - 22 мая
20 мая ночью и утром погоду в Беларуси будут определять фронтальные разделы, днем в основном скажется влияние области повышенного атмосферного давления и прохладных неустойчивых воздушных масс. Ночью и утром ожидается преобладание облачной погоды, на большей части территории страны пройдут дожди. Днем переменная облачность, в отдельных районах по северо-востоку республики ожидаются небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +2..+8°С, максимальная днем +10..+16°С. Атмосферное давление будет расти.
21-22 мая республика будет находиться под влиянием холодных неустойчивых воздушных масс, поступающих с севера Европы.
21 мая ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью по северо-востоку, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, ночью местами по северу, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+5°С, местами ожидаются заморозки 0..-3°С, максимальная днем +7..+14°С.
22 мая ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, ночью возможен мокрый снег. Ветер северный умеренный, ночью местами по западу, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, в отдельных районах по северо-востоку заморозки до 0..-3°С, максимальная днем +9..+16°С.
Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на 20 - 22 мая»
▪ Опубликовано 19.05.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35071 | Новости в RSS.
▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на 20 - 22 мая».