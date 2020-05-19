Прогноз погоды по Беларуси на 20 - 22 мая

20 мая ночью и утром погоду в Беларуси будут определять фронтальные разделы, днем в основном скажется влияние области повышенного атмосферного давления и прохладных неустойчивых воздушных масс. Ночью и утром ожидается преобладание облачной погоды, на большей части территории страны пройдут дожди. Днем переменная облачность, в отдельных районах по северо-востоку республики ожидаются небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер северо-западный умеренный, днем порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью составит +2..+8°С, максимальная днем +10..+16°С. Атмосферное давление будет расти.

21-22 мая республика будет находиться под влиянием холодных неустойчивых воздушных масс, поступающих с севера Европы.

21 мая ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Ночью по северо-востоку, днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, ночью местами по северу, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+5°С, местами ожидаются заморозки 0..-3°С, максимальная днем +7..+14°С.

22 мая ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, ночью возможен мокрый снег. Ветер северный умеренный, ночью местами по западу, днем в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, в отдельных районах по северо-востоку заморозки до 0..-3°С, максимальная днем +9..+16°С.