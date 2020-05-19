Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 19 мая Преобладание облачной погоды. На большей части территории страны дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +11 °С до +17 °С. В Минске: преобладание облачной погоды. Временами дождь (вероятность осадков 80-90%). Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха утром +6..+8 °С, днем +11..+13 °С, вечером +8..+10 °С.

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▪ Опубликовано 19.05.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35067 | Новости в RSS.

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