Прогноз погоды по Беларуси на 19 - 21 мая

19 мая погоду в Беларуси в основном будут определять фронтальные разделы, лишь ночью по востоку страны скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается преобладание облачной погоды. Ночью по юго-западной половине, утром и днем на большей части территории пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер западный, юго-западный умеренный, местами порывистый. Температура воздуха минимальная ночью будет от +1°С по северо-востоку до +10°С по юго-западу страны, местами ожидаются заморозки 0..-2°С максимальная днем составит +11..+17°С. Атмосферное давление будет падать.

20-21 мая республика окажется под влиянием холодных неустойчивых воздушных масс, поступающих с севера Европы.

20 мая ожидается облачная с прояснениями погода. Местами, преимущественно по северо-востоку пройдут кратковременные дожди. Днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер северо-западный умеренный, порывистый, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, максимальная днем +8..+14°С, по юго-западу прогреется до +16°С.

21 мая ночью по северо-востоку, днем на большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+5°С, местами ожидаются заморозки 0..-3 °С, максимальная днем +7..+14°С.