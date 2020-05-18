Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 18 мая Облачно с прояснениями. На большей части территории кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер западный сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +9..+15°С. В Минске: кратковременные дожди (вероятность осадков 80-90%). Ветер западный сильный порывистый. Температура воздуха утром +7..+9°С, днем +10..+12°С, вечером +6..+8°С.

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▪ Опубликовано 18.05.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35061 | Новости в RSS.

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