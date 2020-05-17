Метеоновости
Прогноз погоды по Беларуси на день 17 мая
Облачно с прояснениями. Преимущественно по северо-западной половине страны кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, по северной половине местами сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +11..+17°C, по югу до +19°C.
Сегодня в Минске ожидается: облачно с прояснениями. Небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%). Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха утром +8..+10°C, днем +13..+15°C, вечером +9..+11°C.
Поделиться новостью «Прогноз погоды по Беларуси на день 17 мая»
▪ Опубликовано 17.05.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35058 | Новости в RSS.
▪ Условия републикации «Прогноз погоды по Беларуси на день 17 мая».