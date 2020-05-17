Прогноз погоды по Беларуси на день 17 мая

Облачно с прояснениями. Преимущественно по северо-западной половине страны кратковременные дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер юго-западный, западный порывистый, по северной половине местами сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +11..+17°C, по югу до +19°C.

Сегодня в Минске ожидается: облачно с прояснениями. Небольшой кратковременный дождь (вероятность осадков 70-80%). Ветер юго-западный, западный порывистый. Температура воздуха утром +8..+10°C, днем +13..+15°C, вечером +9..+11°C.