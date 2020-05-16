Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 16 мая Переменная облачность. По северной половине страны кратковременные дожди. Ветер западный порывистый, местами по северу сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +12..+18°C. В Минске переменная облачность. Кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70 %). Ветер западный порывистый. Температура воздуха утром +7..+9°C, днем +13..+15°C, вечером +8..+10°C.

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▪ Опубликовано 16.05.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35053 | Новости в RSS.

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