Прогноз погоды по Беларуси на 16 - 18 мая

16 мая погоду по северной половине республики в основном будет определять неустойчивая воздушная масса, по югу страны скажется влияние области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодном воздухе. Ожидается переменная облачность. Ночью местами по северу, днем по северной половине страны пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный, днем порывистый, местами по северу сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, местами ожидаются заморозки 0..-3°С, максимальная днем +12..+18°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

17-18 мая республика будет находиться под влиянием малоактивного атмосферного фронта и неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря.

17 мая ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по северу, днем местами по республике пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный умеренный, в дневные часы в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, местами заморозки до 0..-2°С; максимальная температура днем от +10°С по северу до +18°С по югу страны.

18 мая ожидается облачная с прояснениями погода. ночью преимущественно по северо-западной половине, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер западной четверти умеренный, в отдельных районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем +11..+16°С, по югу воздух прогреется до +18°С.