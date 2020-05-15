В ближайшие дни температура воды понизится

В истекший период (12-14 мая) на большинстве рек сохранялся рост уровней воды, в результате чего на Днепре у г. Жлобин, Березине у г. Бобруйск, Соже у г. Славгород и г. Гомель улучшились условия для работы речного транспорта.

По состоянию на 15 мая рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-10 см отмечается на Днепре, Западной Двине у г. Улла и г. Верхнедвинск, Немане у г. Гродно, Березине на участке Борисов – Березино и у г. Светлогорск, Соже на участке Славгород – Гомель и некоторых их притоках. На остальном протяжении указанных выше рек, а также на Вилии и Припяти наблюдается спад уровней воды и ровный их ход.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта сохраняются на Немане у г. Гродно.

Температура воды в реках и водоемах понизилась и составляет 7,4-15°С.

В ближайшие дни на реках бассейнов Западной Двины, Днепра и Сожа будет преобладать рост уровней воды, на остальных реках будут отмечаться небольшие колебания уровней воды. Температура воды несколько понизится.