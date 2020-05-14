Прогноз погоды по Беларуси на 15 - 17 мая

15 мая погоду по республике в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в прохладной воздушной массе. Ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный ночью слабый, днем умеренный. Ночью на большей части территории заморозки 0..-3°С, местами минимальная температура воздуха составит +1..+5°С; максимальная температура воздуха днем +11..+17°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем упадет.

16 мая погоду в республике в основном будут определять неустойчивые воздушные массы, поступающие с Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью в северных районах, днем местами по стране пройдут кратковременные дожди. Ветер западный умеренный, днем порывистый, по северу местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, местами заморозки 0..-3°С, максимальная температура днем +11..+18°С.

17 мая республика будет находиться под влиянием малоактивного атмосферного фронта и неустойчивой воздушной массы, поступающей с Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по северу, днем местами по республике пройдут кратковременные дожди. Ветер западный, юго-западный умеренный, в отдельных районах, в основном по северу, сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, местами заморозки до 0..-2°С; максимальная температура днем от +9°С по северу до+18°С по югу страны.