Прогноз погоды по Беларуси на 14 - 16 мая

14 мая погоду республики в основном будут определять холодные неустойчивые воздушные массы, поступающие со Скандинавского полуострова, днем по югу страны скажется влияние фронтального раздела. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью местами, утром и днем преимущественно по югу страны пройдут кратковременные дожди, в ночные часы в северных районах возможен мокрый снег. Ветер юго-западный, днем с переходом на северный умеренный. Ночью на большей части территории страны ожидаются заморозки 0..-4°С, местами, преимущественно по юго-востоку, минимальная температура воздуха +1..+7°С; максимальная температура воздуха днем +8..+14°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

15 мая республика окажется в области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодной воздушной массе. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Ночью на большей части территории республики ожидаются заморозки до 0..-4°С, местами температура воздуха +1 +4°С; максимальная температура днем +9..+15°С, по югу страны воздух прогреется до +17°С.

16 мая погоду в республике в основном будут определять неустойчивые воздушные массы, поступающие с Балтийского моря. Ожидается переменная облачность. Местами по республике пройдут кратковременные дожди. Ветер западный ночью слабый, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, местами заморозки 0..-3°С, максимальная днем +11..+18°С.