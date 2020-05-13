Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 13 мая Переменная облачность. Преимущественно по северо-западной половине республики пройдут кратковременные осадки ( в основном дожди). Ветер юго-западный умеренный до порывистого, местами сильный порывистый. Максимальная температура воздуха +9..+15°С. В Минске: местами по городу кратковременный дождь (вероятность осадков 60-70%). Ветер юго-западный порывистый. Температура воздуха утром +4..+7°С, днем +10.+12°С, вечером +8..+6 °С.

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▪ Опубликовано 13.05.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35038 | Новости в RSS.

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