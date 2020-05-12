Прогноз погоды по Беларуси на 13 - 15 мая

13 мая погоду республики в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, сформированная в холодной воздушной массе, лишь в дневные часы по северо-западной половине страны скажется влияние фронтального раздела. Ночью ожидается малооблачная без осадков погода. Днем переменная облачность, преимущественно по северо-западной половине кратковременные осадки, в основном дождь. Ветер юго-западный умеренный, днем местами сильный порывистый. Ночью на большей части территории заморозки 0..-4°С, в отдельных районах минимальная температура воздуха +1..+3°С. Максимальная температура воздуха днем +9..+15°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

14 мая скажется влияние неустойчивых и холодных воздушных масс, поступающих со Скандинавского полуострова. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по стране кратковременные дожди, ночью по северу возможен мокрый снег. Ветер северо-западный, северный умеренный, днем по юго-востоку порывистый. Ночью на большей части заморозки до 0..-4°С, местами, преимущественно по юго-востоку, минимальная температура воздуха +1..+6°С; максимальная днем +8..+14°С.

15 мая республика окажется в области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодной воздушной массе. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Ночью на большей части заморозки до 0..-4°С, местами минимальная температура воздуха +1..+4°С; максимальная днем +8..+15°С.