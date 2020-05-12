Прогноз погоды на день 12 мая

Облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами с мокрым снегом. В отдельных районах осадки сильные. По юго-востоку возможны грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный, во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха максимальная днем +5..+11°C, по юго-восточной половине +12..+18°C, местами по Гомельской и Могилевской областям +19..+22°C. В Минске временами дожди, возможен мокрый снег (вероятность осадков 80-90%). Ветер северо-западный сильный порывистый. Температура воздуха утром +6..+8°C, днем +3..+5°C, вечером +5..+7°C.