Прогноз погоды по Беларуси на 12 - 14 мая

12 мая погоду будут определять в основном контрастные атмосферные фронты и неустойчивая воздушная масса, поступающая с северо-запада Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории дожди, ночью по северо-западу, днем местами по стране с мокрым снегом. В отдельных районах осадки сильные. Днем по юго-востоку возможны грозы. Ветер южный с переходом на северо-западный умеренный, во многих районах сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью от +1°С по северо-западу до +15°С в юго-восточных районах, местами по северо-западу заморозки 0..-1°С; максимальная днем +5..+11°С, по юго-восточной половине +12..+18°С, местами по Гомельской и Могилевской областям +19..+22°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем – интенсивно расти.

13 мая большая часть страны будет находиться в области повышенного атмосферного давления, сформированной в холодной североатлантической воздушной массе, лишь ночью по северо-востоку, а днем в северо-западных районах республики погоду будут определять фронтальные разделы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по северо-востоку, днем преимущественно по северо-западной половине республики кратковременные дожди, в ночные часы с мокрым снегом. Ветер западной четверти умеренный, в ночные часы в северо-восточных районах местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+5°С, местами заморозки до 0..-3°С; температура максимальная днем +9..+16°С.

14 мая ночью сохранится влияние фронта, днем на территорию страны продолжиться поступление неустойчивых воздушных масс со Скандинавского полуострова. Ожидается облачная с прояснениями погода. Местами по стране кратковременные дожди, ночью по северу возможен мокрый снег. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, в отдельных районах заморозки до 0..-2°С, температура максимальная днем +8..+15°С.