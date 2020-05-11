В ближайшие дни на реках будет преобладать рост уровней воды

В истекший период (6-10 мая), в результате выпадения осадков, на реках преобладал рост уровней воды. На Днепре у г. Могилев и г. Лоев, Соже у г. Кричев улучшились условия для работы речного транспорта.

По состоянию на 11 мая рост уровней воды с суточной интенсивностью до 31 см наблюдается на Западной Двине, Соже, Днепре на участке Орша – Могилев, Березине у г. Березино. На остальном протяжении Днепра, Березины, а также на Немане, Вилии и Припяти отмечается спад уровней воды и ровный их ход.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдаются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Жлобин, Березине у г. Бобруйск, Соже у г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 9,0°С до 18°С.

В ближайшие дни на реках будет преобладать рост уровней воды, на Соже у г. Славгород улучшатся условия для работы речного транспорта.