Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 11 мая Облачно с прояснениями. Утром и днем по северо-западу кратковременные дожди, местами грозы. Ветер южный умеренный до порывистого. Температура воздуха максимальная днем +20..+25°С, по югу до +27°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха утром +9..+11°С, днем +22..+24°С, вечером +16..+18 °С.

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▪ Опубликовано 11.05.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35026 | Новости в RSS.

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