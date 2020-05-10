Метеоновости
Внимание!
Утром и днем 11 мая (понедельник) местами по северо-западу республики ожидаются грозы. 12 мая (вторник) начиная с северо-западных районов страны похолодает. Предупреждение о неблагоприятном метеорологическом явлении! В ночь на 13 мая (среда) местами по республике ожидаются заморозки до -1 -3°С.
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▪ Опубликовано 10.05.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35025
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