Метеоновости
Прогноз погоды на день 9 мая
Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +14 °С до +20 °С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха утром +8..+10 °С, днем +16..+18 °С, вечером +14..+12 °С.
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▪ Опубликовано 09.05.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35023 | Новости в RSS.
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