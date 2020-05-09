Прогноз погоды на день 9 мая

Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +14 °С до +20 °С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Температура воздуха утром +8..+10 °С, днем +16..+18 °С, вечером +14..+12 °С.