Прогноз погоды по Беларуси на 9 - 11 мая

9 мая погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер неустойчивый умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, в отдельных районах по востоку страны заморозки до 0..-2°С; максимальная днем +14..+20°С. Атмосферное давление будет слабо падать.

10 мая скажется влияние теплой воздушной массы, поступающей с Западной Европы. Ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западной четверти умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем +17..+24°С.

11 мая республика будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, днем с территории Польши на северо-западную половину страны переместится фронтальный раздел. Ожидается переменная облачность. Ночью в отдельных районах Гродненской области, утром и днем местами, преимущественно по северо-западной половине, кратковременные дожди. Днем в отдельных районах грозы, возможен град. Ветер южный, днем с переходом на северо-западный умеренный, днем местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +5..+12°С, максимальная днем от +15°С по северо-западу до +26°С по юго-востоку.