Прогноз погоды по Беларуси на 8 - 10 мая

8 мая погоду в Беларуси в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью по востоку скажется влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью местами по востоку страны пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, местами заморозки до 0..-2°С; максимальная днем +11..+17°С. Атмосферное давление ночью будет расти, днем – существенно не изменится.

9 мая погоду в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, по востоку страны в отдельных районах заморозки до -2°С; максимальная днем +15..+21°С.

10 мая скажется влияние теплой воздушной массы, поступающей с Западной Европы. Ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем +17..+24°С.