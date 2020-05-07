Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 7 мая Облачно с прояснениями. Преимущественно по восточной половине дожди, в отдельных районах сильные дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный до порывистого. Температура воздуха максимальная днем +9..+15°С. В Минске: без существенных осадков (вероятность осадков 10-15%). Температура воздуха утром +7..+9 °С, днем +12..+14 °С, вечером +10..+12 °С.

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▪ Опубликовано 07.05.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35011 | Новости в RSS.

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