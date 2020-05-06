Прогноз погоды по Беларуси на 7 - 9 мая

7 мая погода в Беларуси будет определяться влиянием атмосферных фронтов. Ожидается преобладание облачной погоды. Ночью на большей части территории, днем преимущественно по восточной половине страны пройдут дожди, в отдельных районах сильные дожди. Ветер северный, северо-западный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, максимальная днем +9..+15°С. Атмосферное давление будет расти.

8 мая погоду в республике в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь ночью и утром по юго-востоку страны сохранится влияние фронтального раздела. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью и утром по юго-востоку республики пройдут кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный, в восточных районах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..+7°С, местами до -2°С, максимальная днем +11..+17°С.

9 мая погоду в республике в основном продолжит формировать область повышенного атмосферного давления, лишь днем по северо-западу страны скажется влияние малоактивного атмосферного фронта, смещающегося с Балтийского моря. Ожидается переменная облачность. В основном без осадков, лишь днем по северо-западу республики кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью +1..+8°С, по востоку страны местами до -1°С, максимальная днем +14..+20°С.