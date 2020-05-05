Прогноз погоды по Беларуси на 6 - 8 мая

6 мая погода в Беларуси будет определяться влиянием атмосферных фронтов. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут дожди, местами сильные дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северо-западный, северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +6..+12°С, местами +3..+5°С; максимальная днем +12..+18°С. Атмосферное давление будет падать.

7 мая скажется влияние фронтальных разделов, постепенно отходящих на юго-восток Беларуси. Ожидается преимущественно облачная погода. Ночью на большей части территории, днем местами по республике пройдут кратковременные дожди; утром и днем по юго-востоку страны ожидаеются временами дожди, в отдельных районах страны – сильные дожди, грозы. Ветер северный порывистый, местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+9°С, максимальная днем +9..+16°С.

8 мая погоду в республике в основном будет определять область повышенного атмосферного давления, лишь по юго-востоку страны сохранится влияние атмосферного фронта. Переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь по юго-востоку Беларуси пройдут дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный, по востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью 0..+7°С, местами до -3°С, максимальная днем +10..+17°С.