Температура воды в реках и водоемах от 8°С до 16°С

В истекший период (1-4 мая) на реках преобладал рост уровней воды, обусловленный выпадением осадков, в результате чего на Днепре у г. Жлобин уровень воды превысил отметку, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта.

По состоянию на 5 мая рост уровней воды с суточной интенсивностью 1-8 см наблюдается на Западной Двине у г. Сураж, Немане у г. Столбцы, Вилии у д. Михалишки, Днепре на участке Жлобин – Речица, Березине у г. Березино и г. Светлогорск, Соже на участке Кричев – Славгород, Припяти у г. Пинск, а также на большинстве их притоков. На остальном протяжении указанных выше рек отмечается спад уровней воды (1-16 см за сутки) и ровный их ход.

Неблагоприятные условия для работы речного транспорта наблюдаются на Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев и г. Лоев, Березине у г. Бобруйск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель.

Температура воды в реках и водоемах повысилась и находится в пределах от 8,0°С до 16°С.

В ближайшие дни на большинстве рек страны рост уровней воды сохранится, температура воды существенно не изменится.