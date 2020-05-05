Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 5 мая Преобладание облачной погоды. На большей части территории пройдут дожди, в отдельных районах грозы. Ветер северный умеренный, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха +15..+20°С, в центральных районах местами +11..+14°С. В Минске: временами дождь (вероятность осадков 70-80%). Температура воздуха утром +8..+10 °С, днем +11..+14 °С, вечером +10..+12 °С.

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▪ Опубликовано 05.05.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=35000 | Новости в RSS.

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