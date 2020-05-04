Прогноз погоды по Беларуси на 5 - 7 мая

5 мая республика будет находиться в поле пониженного атмосферного давления, в юго-восточных районах страны сохранится влияние фронтального раздела. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью по юго-востоку, днем местами по республике пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах прогремят грозы. Ветер северный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+10°С, по юго-востоку до +13°С; максимальная днем +14..+20°С. Атмосферное давление будет падать.

6 мая погодные условия в нашей стране будут определять активные атмосферные фронты. Ожидается преимущественно облачная погода. На большей части территории страны пройдут дожди, в отдельных районах сильные дожди. Днем местами прогремят грозы. Ветер северный умеренный, днем порывистый, в основном по западу страны сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +4..+11°С, максимальная днем +10..+17°С, местами воздух прогреется до +19°С.

7 мая скажется влияние фронтальных разделов, постепенно отходящих на юго-восток Беларуси. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью на большей части территории, днем местами, преимущественно по юго-востоку страны, пройдут кратковременные дожди. Ветер северный порывистый, ночью местами сильный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+9°С, максимальная днем +11..+18°С.