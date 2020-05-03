Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 3 мая Облачно с прояснениями. На большей части территории республики пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах сильные дожди, грозы. Утром местами туман. Ветер юго-западный, западный слабый, при грозах порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +16°С до +22°С. В Минске: кратковременный дождь (вероятность осадков 80-90%). Ветер западный, юго-западный слабый. Температура воздуха утром +9..+11 °С, днем +17..+19 °С, вечером +10..+12 °С.

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▪ Опубликовано 03.05.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34993 | Новости в RSS.

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