Метеоновости

Прогноз погоды по республике на день 2 мая Облачно с прояснениями. На большей части территории страны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы. Ветер восточный, юго-восточный умеренный до порывистого. Максимальная температура воздуха +14.. +20°C, по югу +21.. +23°C, местами по северу страны +10.. +13°C. в Минске: кратковременный дождь, возможна гроза (вероятность осадков 80-90%). Ветер восточный, юго-восточный умеренный до порывистого. Температура воздуха утром +6..+9°C, днем +17.. +19°C, вечером +13..+16°C.

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▪ Опубликовано 02.05.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34990 | Новости в RSS.

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