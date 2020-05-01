Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 1 мая Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха максимальная днем +12..+18°C. В Минске переменная облачность. Без осадков. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха утром +2..+4°C, днем +14..+16°C, вечером +9..+11°C.

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▪ Опубликовано 01.05.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34988 | Новости в RSS.

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