Прогноз погоды по Беларуси на 1 - 3 мая

1 мая погодные условия на территории Беларуси будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь ночью по юго-востоку страны скажется влияние атмосферного фронта.

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по юго-востоку кратковременные дожди. Ночью и утром в южных районах местами слабый туман. Ветер северо-восточный, восточный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, в отдельных районах по югу +4..+6°С, максимальная днем +12..+18°С. Атмосферное давление ночью будет слабо расти, днем слабо падать.

2-3 мая скажется влияние фронтального раздела и теплых воздушных масс, поступающих с юго-запада Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода.

2 мая ночью местами, преимущественно по западу, днем на большей части кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер южной четверти умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +4..+11°С, днем +13..+20°С, в юго-восточных районах +21..+23°С.

3 мая местами по республике, а по восточной половине страны во многих районах кратковременные дожди. В отдельных районах грозы. Ветер переменных направлений умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +4..+10°С, по востоку до +12°С; днем +14..+21°С, по юго-востоку местами до +23°С.