Температура воды в реках и водоемах повысилась и находится в пределах от 7,2°С до 14°С

По состоянию на 30 апреля на большинстве рек наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-9 см, незначительный (1-3 см за сутки) рост уровней воды отмечается на Днепре у г. Жлобин, Припяти у г. Пинск, некоторых ее притоках, отдельных притоках Западной Двины, Немана и Западного Буга. На Немане у г. Гродно и реке Мухавец у г. Брест в результате хозяйственной деятельности суточная интенсивность подъема уровней воды составляет 20-36 см.

На Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев и г. Жлобин, Березине у г. Бобруйск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель уровни воды находятся ниже отметок лимитирующих судоходство.

Температура воды в реках и водоемах повысилась и находится в пределах от 7,2°С до 14°С.

До конца текущей недели на большинстве рек спад уровней воды сохранится, в результате чего на Днепре у г. Лоев уровень воды опустится ниже отметки лимитирующей судоходство, а у г. Речица приблизится к опасной низкой отметке.

В апреле водность рек на территории страны была значительно меньше обычной для этого времени года.

Минимальные уровни воды на реках в текущий месяц оказались близкими к минимальным многолетним значениям за апрель, а на большинстве рек бассейнов Немана, Западного Буга, Днепра, Березины, Сожа и Припяти уровни воды опустились ниже минимальных многолетних значений за апрель.