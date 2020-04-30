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Температура воды в реках и водоемах повысилась и находится в пределах от 7,2°С до 14°С
По состоянию на 30 апреля на большинстве рек наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-9 см, незначительный (1-3 см за сутки) рост уровней воды отмечается на Днепре у г. Жлобин, Припяти у г. Пинск, некоторых ее притоках, отдельных притоках Западной Двины, Немана и Западного Буга. На Немане у г. Гродно и реке Мухавец у г. Брест в результате хозяйственной деятельности суточная интенсивность подъема уровней воды составляет 20-36 см.
На Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев и г. Жлобин, Березине у г. Бобруйск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель уровни воды находятся ниже отметок лимитирующих судоходство.
Температура воды в реках и водоемах повысилась и находится в пределах от 7,2°С до 14°С.
До конца текущей недели на большинстве рек спад уровней воды сохранится, в результате чего на Днепре у г. Лоев уровень воды опустится ниже отметки лимитирующей судоходство, а у г. Речица приблизится к опасной низкой отметке.
В апреле водность рек на территории страны была значительно меньше обычной для этого времени года.
Минимальные уровни воды на реках в текущий месяц оказались близкими к минимальным многолетним значениям за апрель, а на большинстве рек бассейнов Немана, Западного Буга, Днепра, Березины, Сожа и Припяти уровни воды опустились ниже минимальных многолетних значений за апрель.
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▪ Опубликовано 30.04.20 | гидрологи Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34985
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