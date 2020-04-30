Прогноз погоды на день 30 апреля

Облачно с прояснениями. Преимущественно по южной половине дожди, местами по юго-востоку возможны грозы. Ветер северо-восточный умеренный. Максимальная температура воздуха +7..+13°С, в юго-восточных районах +14..+17°С. В Минске: возможен небольшой дождь (вероятность осадков 30-40%). Ветер северо-восточный умеренный. Температура воздуха утром +4..+6°С, днем +8..+10°С, вечером +6..+8 °С.