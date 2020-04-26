Прогноз погоды на день 26 апреля

Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь местами по северо-западу страны пройдут небольшие дожди. Ветер северо-западный умеренный, местами порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +8°С до +14°С. В Минске: без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха утром +1..+3 °С, днем +9..+11 °С, вечером +6..+8 °С.