Температура воды в реках и водоемах повысилась и находится в пределах от 5,2°С до 13°С

В истекший период (21-23 апреля) на реках страны преобладал спад уровней воды, в результате чего на Березине у г. Бобруйск уровень воды опустился ниже отметки, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта.

По состоянию на 24 апреля на большинстве рек наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-9 см, рост уровней воды с интенсивностью 1-14 см за сутки отмечается на Западной Двине на участке Витебск – Верхнедвинск, Днепре у г. Орша и отдельных малых реках.

На Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев и г. Жлобин, Березине у г. Бобруйск, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель уровни воды находятся ниже отметок лимитирующих судоходство.

Температура воды в реках и водоемах повысилась и находится в пределах от 5,2°С до 13°С.

В ближайшие дни спад уровней воды на большинстве рек сохранится, температура воды существенно не изменится.