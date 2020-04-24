Прогноз погоды по Беларуси на 25 - 27 апреля

25 апреля погодные условия в Беларуси будут определять атмосферные фронты, смещающиеся с Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории кратковременные дожди, по югу местами ожидаются грозы и сильные дожди. Ветер западный с переходом на северный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +3..+9°С, максимальная днем +10..+16°С, по юго-востоку +17..+19°С. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем – слабо расти.

26 апреля погоду в республике в основном будут определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в прохладной и влажной воздушной массе. Облачно с прояснениями. Ночью по юго-востоку, днем в отдельных районах кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный, по юго-востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, в юго-восточных районах до +5°С, максимальная днем +7..+13°С.

27 апреля скажется влияние более теплой и влажной воздушной массы. Облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, максимальная днем +8..+15°С, по юго-западу до +17°С.