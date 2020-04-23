Прогноз погоды по Беларуси на 24 - 26 апреля

24 апреля ночью погодные условия в нашей стране будет определять область пониженного атмосферного давления, днем скажется влияние теплых неустойчивых воздушных масс, поступающих с Балтийского моря. Ожидается переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем местами по стране пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, в отдельных районах по югу 0..-2°С, максимальная днем +12..+18°С, по юго-западу воздух прогреется до +20°С. Атмосферное давление будет падать.

25 апреля скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с Балтийского моря. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах республики возможны грозы. Ветер юго-западный с переходом на северный порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +2..+8°С, максимальная днем +9..+16°С, по юго-востоку воздух прогреется до +18°С.

26 апреля погоду в республике в основном будут определять область пониженного атмосферного давления, сформированная в прохладной и влажной воздушной массе. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь ночью по югу, а днем в северных районах республики местами пройдут кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный, по юго-востоку порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -4..+2°С, в юго-восточных районах до +4°С, максимальная днем +8..+15°С.