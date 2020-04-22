Прогноз погоды по Беларуси на 23 - 25 апреля

23 апреля погоду в нашей стране в основном будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем местами по востоку пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-западный ночью слабый, днем умеренный. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, по западу до +6°С; максимальная днем +13..+19°С. Атмосферное давление ночью существенно не изменится, днем будет падать.

24 апреля республика будет находиться в поле пониженного атмосферного давления; днем с юга Балтийского моря на территорию нашей страны ожидается поступление теплой и неустойчивой воздушной массы. Ожидается облачная с прояснениями погода. Ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие пройдут кратковременные дожди. Ветер западный умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+7°С, при прояснениях до -1°С, максимальная днем +12..+18°С, по юго-западу до +20°С.

25 апреля скажется влияние атмосферных фронтов, смещающихся с северо-запада Европы. Ожидается облачная с прояснениями погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди. В дневные часы в отдельных районах республики возможны грозы. Ветер юго-западный с переходом на северный порывистый. Температура воздуха ночью минимальная +2..+8°С, максимальная днем +9..+16°С, по юго-востоку до +18°С.