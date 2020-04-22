Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 22 апреля Переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный умеренный, в отдельных районах порывистый. Максимальная температура воздуха по стране в пределах от +10°С до +16°С, по юго-западу +17.. +18°С. В Минске: переменная облачность. Без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха утром +6..+8°С, днем +13..+15°С, вечером +8..+10°С.

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▪ Опубликовано 22.04.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34962 | Новости в RSS.

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