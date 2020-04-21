Прогноз погоды по Беларуси на 22 - 24 апреля

22 апреля ночью и утром погоду в Беларуси будет определять неустойчивая воздушная масса, днем скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Ночью и утром ожидается облачно с прояснениями, местами небольшие дожди. Днем переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северный умеренный, днем в отдельных районах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, местами по югу 0..-2°С; максимальная днем +10..+16°С, по юго-западу +17..+18°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

23 апреля республика в основном будет находиться в области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер западной четверти умеренный, днем порывистый. Температура воздуха минимальная ночью -3..+3°С, по западу +4..+5°С; максимальная днем +10..+16°С, в юго-западных районах +17..+18°С.

24 апреля Беларусь окажется в поле пониженного атмосферного давления, днем с юга Балтийского моря на территорию нашей страны ожидается поступление теплой и неустойчивой воздушной массы. Ожидается облачно с прояснениями. Ночью преимущественно без осадков, днем местами кратковременные дожди, возможны грозы. Ветер западный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха минимальная ночью +1..+6°С, при прояснениях до -3°С; максимальная днем +12..+18°С, по юго-западу до +20°С.