Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 3,9°С до 9,8°С

В истекший период (16-19 апреля) на реках страны отмечался в основном спад уровней воды, в результате чего на Соже у г. Гомель уровень воды опустился ниже отметки, при которой возникают затруднения в работе речного транспорта.

По состоянию на 20 апреля на большинстве рек наблюдается спад уровней воды с суточной интенсивностью 1-5 см, рост уровней воды с интенсивностью 1-8 см за сутки отмечается на большем протяжении Западной Двины, Немане у г. Мосты, Соже у г. Кричев и некоторых малых реках.

На Немане у г. Гродно, Днепре у г. Могилев и г. Жлобин, Соже у г. Кричев, г. Славгород и г. Гомель уровни воды находятся ниже отметок лимитирующих судоходство, а на Березине у г. Бобруйск уровень воды близок к опасной низкой отметке.

Температура воды в реках и водоемах находится в пределах от 3,9°С до 9,8°С.

В ближайшие дни в уровенном и термическом режимах рек существенных изменений не ожидается.