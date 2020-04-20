Прогноз погоды по Беларуси на 21 - 23 апреля

21 апреля погоду в Беларуси будет определять область повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северный умеренный. Температура воздуха минимальная ночью составит -3..+2°С, местами в южных районах она понизится до -4..-6°С, максимальная днем будет находиться в пределах от +9°С до +15°С. Атмосферное давление существенно не изменится.

22 апреля в республике сохранится влияние области повышенного атмосферного давления. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный, днем порывистый, по востоку местами сильный порывистый. Температура воздуха ночью составит -1..+4°С, местами ожидается понижение до -3°С, днем +9..+16°С.

23 апреля погоду по-прежнему будет определять в основном область повышенного атмосферного давления, лишь днем по Гомельской области скажется влияние малоактивного атмосферного фронта. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков, лишь днем в отдельных районах Гомельской области пройдут небольшие кратковременные дожди. Ветер будет западной четверти умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит от -3°С до +3°С, днем от +10°С до +16°С; в западных районах температурный фон ночью составит +4..+5°С, днем +17..+18°С.