Метеоновости

Прогноз погоды по Беларуси на день 20 апреля Облачно с прояснениями. Преимущественно без осадков, лишь по северо-востоку местами небольшие кратковременные осадки (мокрый снег, дождь). Ветер северный умеренный, по востоку порывистый. Температура воздуха максимальная днем +5..+11°С. В Минске: облачно с прояснениями. Без существенных осадков (вероятность осадков 5-10%). Ветер северный умеренный. Температура воздуха утром 0..+2°С, днем +7..+9°С, вечером +3..+5°С.

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▪ Опубликовано 20.04.20 | cиноптики Белгидромета | Адрес: http://www.pogoda.by/news/?page=34955 | Новости в RSS.

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